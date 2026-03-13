Jeff Buckley la Grazia di un musicista che leggeva Umberto Eco e si beveva il mondo come una spugna

Jeff Buckley, musicista statunitense, è conosciuto per la sua voce unica e il talento che ha lasciato un’impronta nel panorama musicale. Durante la sua vita, leggeva opere di Umberto Eco e si dedicava all’ascolto e alla sperimentazione musicale con passione. La sua carriera si è interrotta prematuramente, lasciando un’eredità che continua a influenzare artisti e appassionati.

La grazia, al suono, è una parola che concilia con il mondo. Per Paolo Sorrentino che così ha intitolato il suo ultimo film è una postura dell’anima, la bellezza del dubbio. Trentadue anni fa uscì un disco che finì con l’essere l’unico disco di Jeff Buckley: Grace, la grazia appunto. Quella voce che riusciva nel suo unicum a tirare fuori l’impasto di cui è fatta la vita: i tormenti, gli amori desiderati, quelli vissuti, quelli sognati, i dolori, le emozioni, la morte. C’è tutto in quel disco, basta andare a cercarlo. Buckley se ne andò in circostanze misteriose, disse: “Voglio andare a fare una nuotata”. E sparì, per sempre, nel Wolf River, un affluente del Mississippi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jeff Buckley, la Grazia di un musicista che leggeva Umberto Eco e “si beveva il mondo come una spugna” Articoli correlati Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”A dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la Famiglia Eco, la Fondazione Umberto Eco e la Fondazione Bottega Finzioni annunciano un evento globale... A dieci anni dalla morte, Umberto Eco unisce il mondo in una maratona di 24 orePer il decennale della scomparsa del semiologo, il 18 febbraio “Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto”. Una selezione di notizie su Jeff Buckley Temi più discussi: Jeff Buckley, la Grazia di un musicista che leggeva Umberto Eco e si beveva il mondo come una spugna; Jeff Buckley ritorna a Roma, nelle sale il docufilm; Oscar 2026, le 10 attrici candidate: chi vincerà? (e chi ci ha già vinto sul red carpet). La storia di Jeff Buckley non è mai finitaSi è perso il conto di quante volte la storia di Jeff Buckley è stata raccontata, e di tutte le storie che si sono collegate alla sua breve vita, finita tragicamente quasi trent’anni fa nelle acque de ... rockol.it La grazia di Jeff Buckley, genio entrato nel mito della musica: la sua storia in un libroLory assieme al giornalista Jim Irvin, riporta in prima persona le giornate e i viaggi con Jeff. Il lettore vive in prima persona prove, sessioni di studio, contratti e strategie promozionali ... tgcom24.mediaset.it Un film commovente e completamente attraversato dalla passione per la musica. Divorante sino alla distruzione. Jeff Buckley raccontato a tante voci, compresa la sua. E quando senti la sua Hallelujah, capisci che ogni cover rimane un tentativo x.com Radio Capital. . #advertising | Una voce che non ha mai smesso di emozionare. A 60 anni dalla nascita, il cinema rende omaggio a Jeff Buckley con “It’s Never Over: Jeff Buckley” un viaggio intimo nella New York creativa degli anni Ottanta e Novanta, tra regis - facebook.com facebook