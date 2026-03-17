Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha commentato il clima insostenibile che si vive intorno agli arbitri, sottolineando che si stanno valutando le prossime mosse per Open Var. Durante la presentazione del Premio Bearzot, assegnato a Fabregas, ha descritto l’allenatore come una figura molto diretta, capace di portare avanti con coraggio le proprie idee, anche se considerato divisivo.

"Intorno agli arbitri c'è un clima insopportabile, che arriva tra l'altro in una fase decisiva del campionato". Il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine della presentazione del 15° Premio Bearzot oggi in via Allegri, torna a parlare del momento caldo dei direttori di gare: "Se noi pensiamo che in ogni partita l'errore arbitrale possa esser azzerato al 100% ve lo dico oggi, non sarà mai possibile. Ma stiamo lavorando assieme all'Aia per arrivare al miglior risultato possibile. Se poi ci sono due episodi su venti partite è fisiologico, rispetto ai dieci di qualche anno fa. Credo che qualcosa vada rivisto nell'ambito del nostro comportamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gravina: "Sugli arbitri clima insopportabile. Il futuro di Open Var? Ci rifletteremo"

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