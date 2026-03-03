Il Viagra entra tra i 3 farmaci studiati per prevenire l’Alzheimer | cosa dice la ricerca

Un nuovo studio pubblicato su Alzheimer’s Research and Therapy ha inserito il Viagra, noto come sildenafil, tra i tre farmaci valutati per il possibile riutilizzo nella prevenzione e nel trattamento dell’Alzheimer. La ricerca analizza l’efficacia di queste sostanze e le loro potenziali applicazioni in ambito neurologico. La pubblicazione fornisce dettagli sui risultati ottenuti in questa fase di studio.