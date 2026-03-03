Il Viagra entra tra i 3 farmaci studiati per prevenire l’Alzheimer | cosa dice la ricerca
Un nuovo studio pubblicato su Alzheimer’s Research and Therapy ha inserito il Viagra, noto come sildenafil, tra i tre farmaci valutati per il possibile riutilizzo nella prevenzione e nel trattamento dell’Alzheimer. La ricerca analizza l’efficacia di queste sostanze e le loro potenziali applicazioni in ambito neurologico. La pubblicazione fornisce dettagli sui risultati ottenuti in questa fase di studio.
Un nuovo studio pubblicato su Alzheimer’s Research and Therapy indica il Viagra (sildenafil) tra i tre farmaci candidati al riutilizzo nella prevenzione e nel trattamento dell’Alzheimer. Ecco cosa emerge dalla ricerca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Viagra e vaccino contro l’herpes zoster potrebbero contrastare l’AlzheimerUn nuovo studio internazionale ha identificato tre farmaci già approvati che potrebbero avere un ruolo inaspettato nella lotta contro il morbo di...
Alzheimer e città affollate: l’inquinamento urbano aumenta il rischio di ammalarsi di Alzheimer, la ricerca fatta su milioni di personeUn’analisi che ha coinvolto 27,8 milioni di americani beneficiari del Medicare, il programma pubblico di assicurazione sanitaria degli Stati Uniti,...