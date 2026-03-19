Italia che sfortuna | senza Tonali il Mondiale è davvero a rischio

A Coverciano è scattato l’allarme dopo che si è scoperto che senza Tonali, l’Italia rischia di compromettere la partecipazione ai prossimi Mondiali. La notizia è arrivata mentre a Barcellona si disputavano le gare di Champions League tra i catalani e il Newcastle, in un momento di grande tensione sportiva. La mancanza del centrocampista italiano ha suscitato preoccupazione tra i dirigenti e gli appassionati.

L’allarme è suonato forte a Coverciano, più o meno all’ora di cena, quando a Barcellona i catalani e il Newcastle erano a metà della loro fatica di Champions League. Vedere Sandro Tonali abbandonare il campo accompagnato da un medico del club Inglese, dolorante e zoppicante, ha fatto venire più di un cattivo pensiero al c.t. Gattuso e alla nazionale. È una maledizione, anzi un sortilegio. La speranza è che l’infortunio muscolare sia sufficientemente leggero da immaginare di poter coinvolgere il centrocampista almeno nella seconda delle partite che devono portare l’Italia al mondiale. Ammesso di arrivarci scavallando la prima a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Italia, che sfortuna: senza Tonali il Mondiale è davvero a rischio Articoli correlati Valli di Comacchio a rischio: Giornata mondiale delle zone umide per salvare un’Italia che resiste.Le Valli di Comacchio: Un Ecosistema da Salvare, Simbolo di un’Italia che Resiste La Giornata Mondiale delle Zone Umide celebrata nelle Valli di... Infortunio Tonali, Gattuso in ansia: playoff a rischio con l’Italia? Le sensazioni e i possibili sostitutiRestes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato!... Una raccolta di contenuti su Italia che sfortuna senza Tonali il... Temi più discussi: La Biennale senza italiani e il sistema che non produce arte contemporanea; Fulminacci ha scoperto cos’è la vita veramente; Fulminacci, Calcinacci: la recensione; Fulminacci approda sul grande schermo con Calcinacci: un album e… un cortometraggio. Italia, che sfortuna: senza Tonali il Mondiale è davvero a rischioL'infortunio dell'uomo più importante della nazionale agita la vigilia dello spareggio per andare al Mondiale. Siamo messi male e servirà un'impresa per non fallire ancora... sandro tonali infortunio ... panorama.it Napoli, che sfortuna! Un altro infortunio rovina i piani di ConteIl Napoli di Antonio Conte è in ripresa dopo le 2 vittorie consecutive rispettivamente ... msn.com Oggi è la festa di tutti i papà. Un pensiero speciale va ai padri separati: in Italia sono più di 855.000 i separati o divorziati e circa il 66% di loro vive in difficoltà economica, non riuscendo ad affrontare anche le spese essenziali. Spesso nel silenzio e nell’indiffer - facebook.com facebook GENNARO ACQUAVIVA. “L’Italia di Craxi e Andreotti aveva una visione, e pesava” x.com