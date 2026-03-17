Bufera sulla vicesindaca Clancy alla cerimonia con spilla Pro Pal | Vuole cancellare Israele Lei replica | Mistificazioni

Durante una cerimonia pubblica a Bologna, la vicesindaca Emily Clancy è stata fotografata con una spilletta Pro Pal, posizionata vicino alla fascia tricolore. La presenza del distintivo ha suscitato polemiche e accuse di voler cancellare Israele. La stessa Clancy ha risposto definendo le accuse mistificazioni e negando ogni intento politico dietro la sua scelta di indossare la spilletta.

Bologna, 17 marzo 2026 – La spilletta sulla giacca salta subito all’occhio. È lì, a pochi centimetri dalla fascia tricolore indossata da Emily Clancy, vicesindaca di Bologna ed esponente di Coalizione civica, ala sinistra della maggioranza che governa la città dal 2021. Il nero, il bianco, il rosso e il verde sono inconfondibili, ma ciò che spicca è l’intera sagoma di Israele completamente coperta dalla bandiera della Palestina. Massimiliano Donati La giunta di Bologna e la causa Palestinese. Che la Giunta di Bologna sostenga la causa palestinese non è una novità, basti pensare a quando, dalla facciata di Palazzo d’Accursio – sede del Comune – fu esposta proprio la bandiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bufera sulla vicesindaca Clancy, alla cerimonia con spilla Pro Pal: “Vuole cancellare Israele”. Lei replica: “Mistificazioni” Articoli correlati Polemiche per presenza Ghali a cerimonia apertura Milano-Cortina, Lega attacca: “No a Pro-Pal odiatore di Israele”, M5S: “No a censura”È polemica politica sulla presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, prevista il 6 febbraio a San Siro. Leggi anche: Scontri pro-Pal alla partita Italia-Israele: tre Daspo e dodici persone denunciate, dieci sono stranieri