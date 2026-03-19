Israele una grossa parte di un missile iraniano precipita in un campo nelle Alture del Golan

Un pezzo di missile iraniano è finito in un campo nelle Alture del Golan, territorio controllato da Israele. La scheggia del missile non ha causato feriti tra la popolazione locale. L’incidente si è verificato durante un lancio da parte dell’Iran, coinvolgendo una grande sezione del missile stesso. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze o alle conseguenze dell’evento.

Un grossa parte di un missile iraniano è precipitata in un campo nelle Alture del Golan, annesse da Israele, senza, fortunatamente, provocare alcun ferito. Nel frattempo, Teheran ha intensificato i propri attacchi alle infrastrutture petrolifere e del gas del Golfo, in rappresaglia a un attacco israeliano contro il giacimento di gas iraniano South Pars. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, una grossa parte di un missile iraniano precipita in un campo nelle Alture del Golan Articoli correlati Israele, la grossa buca lasciata da un missile iranianoUn missile iraniano ha colpito una cittadina nel sud di Israele lasciando una grossa buca nella strada. Israele: «Missile iraniano caduto a poche centinaia di metri dal Muro del Pianto»«Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme, la capitale di Israele. Missile iraniano colpisce una città israeliana vicino Gerusalemme: almeno 9 morti e decine di feriti Tutti gli aggiornamenti su Israele una grossa parte di un missile... Discussioni sull' argomento L'inviata di La7 a Ramat Trump, il contestato insediamento in Cisgiordania dedicato al presidente Usa; Il nuovo fronte siriano: l'asset che Israele e Usa vogliono sfruttare per indebolire Hezbollah e Iran; Eli Cohen: l’agente del Mossad che penetrò i segreti di Damasco; La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar. Siamo andati dentro la colonia israeliana dedicata a Donald Trump, nelle Alture del Golan, a confine tra Israele e Siria. Mentre in questi giorni si parla di guerra in Iran, in Cisgiordania sono aumentati gli episodi di violenza dei coloni contro i palestinesi. Il racc - facebook.com facebook