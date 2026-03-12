Israele | Missile iraniano caduto a poche centinaia di metri dal Muro del Pianto

Un missile iraniano è caduto a poche centinaia di metri dal Muro del Pianto a Gerusalemme. L’attacco ha interessato l’area della Città Vecchia, vicino alla Moschea di Al-Aqsa e alla Chiesa del Santo Sepolcro. La notizia arriva da fonti israeliane che accusano il regime iraniano di aver lanciato missili sulla capitale. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni.

«Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme, la capitale di Israele. Uno di questi ha colpito a poche centinaia di metri dalla Città Vecchia, dal Muro Occidentale, dalla Moschea di Al-Aqsa e dalla Chiesa del Santo Sepolcro ». È quanto si legge sull’account X del Ministero degli Esteri israeliano, dove è stato pubblicato un video degli attimi successivi al presunto attacco: «La protezione delle vite umane e la sicurezza dei fedeli vengono prima di tutto. Per questo motivo, la preghiera in tutti i luoghi santi è stata temporaneamente sospesa». The Iranian regime is firing missiles at Jerusalem, Israel's capital. One of them struck a few hundred meters from the Old City, the Western Wall, Al-Aqsa Mosque and the Church of the Holy Sepulchre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

