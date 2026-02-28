Alle prime luci del 28 febbraio 2026, Israele ha condotto un raid militare contro obiettivi in Iran, seguito da un intervento degli Stati Uniti. L’operazione è stata definita come preventiva dal portavoce israeliano. Nessun dettaglio su eventuali vittime o obiettivi specifici è stato ancora comunicato. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio internazionale.

Prima i jet con la Stella di David, poi i caccia Usa, sono decollati per colpire i siti iraniani. Segnalate esplosioni a Teheran. Esplosioni a Teheran. Funzionario a media: “Non sarà breve” Roma, 28 febbraio 2026 - Iniziato l’attacco all’Iran con un’azione congiunta di Israele e Stati Uniti. I primi cacciabombardieri ad entrare in azione sono stati quelli di Tel Aviv, con la conferma ufficiale del ministro della Difesa Israel Katz: Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato di Israele". Poco dopo la conferma anche del decollo dei jet Usa da parte di un funzionario americano. L'agenzia stampa iraniana Fars scrive di esplosioni a Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Attacco all’Iran, azione congiunta di Israele e Usa. Tel Aviv ha lanciato il raid, seguita da Washington. Katz: “Azione preventiva”

