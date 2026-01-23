Incontro Meloni-Merz a Roma premier tifa per Trump | Spero vinca Nobel per la pace e su Board of peace per Gaza | Va rivisto

L'incontro tra la premier Meloni e il leader Merz a Roma ha affrontato temi rilevanti come la politica internazionale, con Meloni che ha espresso il suo supporto a Trump e ha commentato sulla questione di Gaza. La Premier ha anche criticato l’Unione Europea, invitandola a scegliere tra protagonismo e subire gli eventi. Un confronto che evidenzia le posizioni italiane e europee sui principali dossier attuali.

La premier bacchetta l'Ue: "Scelga se essere protagonista o subire il destino" Incontro tra Meloni e Merz a Roma. I due capi di governo hanno firmato un accordo bilaterale di difesa, ma anche rilasciato dichiarazioni alla stampa sui temi del momento. Uno su tutti è quello relativo al Board of Peace. Giorgia Meloni sta valutando se aderire al Board of Peace, il comitato internazionale promosso dall'ex presidente Donald Trump, che si occupa della gestione della transizione nella Striscia di Gaza. La premier Meloni ha annunciato la partecipazione dell'Italia nel board di pace incaricato di monitorare l'amministrazione temporanea di Gaza. Meloni e Merz firmano accordo bilaterale di difesa: la cerimonia a Villa Pamphili. Nel suggestivo scenario di Villa Doria Pamphilj, a Roma, si è svolto oggi il vertice intergovernativo Italia-Germania. Al termine del summit la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere hanno firmato un'intesa. Vertice Meloni-Merz, accordo tra Italia e Germania: «Ue sia protagonista del suo destino». Difesa comune, accordi economici, competitività, sostegno all'Ucraina e al piano di Trump per Gaza: i due leader hanno firmato un'intesa a Villa Pamphili.

