Iran Conte a Crosetto e Tajani | Meloni continuerà a dire che Trump deve vincere il Nobel per la pace?

Un giornalista si interroga sulla posizione del governo italiano riguardo alle affermazioni di un esponente iraniano, che ha chiesto a un ministro di commentare le dichiarazioni di un altro esponente riguardo al premio Nobel per la pace e l’eventuale sostegno a una figura politica statunitense. Nel frattempo, si segnala che il ministro Crosetto si trovava a Dubai per impegni privati nelle Emirati Arabi.

“Non possiamo non accennare a quel che è successo al ministro Crosetto, non è un fatto personale. Lei si è ritrovato lì, ha dichiarato, per impegni familiari nelle Emirati Arabi a Dubai con un viaggio privato. Poi invece è stato chiarito che c’era un incontro istituzionale con il suo omologo emiratino, poi ancora che era andato lì perché non c’erano rischi e oggi ha dichiarato invece che è andato lì perché ha capito che c’erano rischi e voleva mettere in salvo la sua famiglia. Le chiedo allora degli altri italiani che ne è? E aggiungo che queste sono le ragioni per cui noi italiani non possiamo sentirci tutelati da questo governo“. Così il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Crosetto bloccato a Dubai, Conte e Schlein: "Meloni non sapeva dell'attacco all'Iran, altro che amicizia con Trump"

"Spero che un giorno potremo dare il Nobel per la pace a Trump": bufera su Meloni

Iran, Conte: da Crosetto varie versioni sul viaggio a DubaiRoma, 2 mar. (askanews) – Ministro Crosetto, questo non è un fatto personale, ma lei si è ritrovato lì, ha dichiarato, per impegni familiari, in Emirati Arabi, a Dubai con un viaggio privato. Poi inv ... askanews.it

Iran: Conte, Crosetto a Dubai? Non tutelati da questo governoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Conferenza stampa al #Pentagono. #Hegseth “L’Iran stava costruendo potenti missili e droni per creare uno scudo per poter ricattare sul suo programma nucleare. Trump ha tracciato un limite dopo 47 anni di belligeranza iraniana”. Il segretario della difesa - facebook.com facebook

L'informativa urgente di Tajani e Crosetto sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Segui la diretta x.com