Durante un evento ufficiale in Iran, l’ex presidente statunitense ha fatto un commento che richiamava Pearl Harbor mentre era in compagnia della premier del Giappone. La battuta, apparentemente innocua, ha suscitato reazioni visibili dalla rappresentante giapponese, che ha mostrato un’espressione di sorpresa. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Doveva essere una battuta, ma dall’espressione dell’ospite giapponese è suonata più come una gaffe. Donald Trump, rispondendo nello Studio Ovale alla domanda di un giornalista giapponese sul perché gli Stati Uniti non avessero informato gli alleati prima dell’attacco contro l’Iran, ha replicato sorridendo: “Non ne abbiamo parlato con nessuno. Chi ne sa più del Giappone in fatto di sorprese? Perché non ci avete detto di Pearl Harbor, eh?“. Dalla sua espressione, la premier Sanae Takaichi non è però apparsa divertita dalla battuta del presidente americano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, gaffe di Trump: evoca Pearl Harbor davanti alla premier del Giappone Takaichi

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