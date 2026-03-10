Iran la guerra in diretta | raid notturni su Teheran morti almeno 40 civili Trump | Colpiremo 20 volte più forte se stop a flussi petrolio
Nella notte, raid hanno colpito Teheran causando almeno quaranta vittime civili, mentre dall'Iran si registrano attacchi verso gli Emirati Arabi. Nel frattempo, un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che reagirà con una forza venti volte superiore se verrà interrotta la fornitura di petrolio. Le notizie di oggi, 10 marzo, evidenziano un escalation di azioni militari nella regione.
Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, martedì 10 marzo: ancora raid su Teheran e dall'Iran verso gli Emirati Arabi. Telefonata Trump-Putin "costruttiva". L'inquilino della Casa Bianca: "Sermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz, l'Iran verrebbe colpito venti volte più forte". Pasdaran: "Decidiamo noi la fine della guerra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, raid notturni su Teheran: morti almeno 40 civili – La diretta
Iran, Trump: «Se toccano il petrolio colpiremo più duramente». I Pasdaran: «Decidiamo noi la fine della guerra» – La diretta
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana.
Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima
Iran, Trump: La guerra finirà presto. Colpiremo duro se Teheran blocca petrolio
Il presidente degli Stati Uniti intravede il traguardo: 'Nessuno sa quali saranno le persone che guideranno il paese'
Guerra Iran-Usa, la diretta. Teheran: Paesi europei obiettivi se si uniscono agli Usa. «Colpita postazione Unifil in Libano, soldati feriti»
Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da
"No". Così Donald Trump ha risposto a chi gli chiedeva se la guerra in #Iran finirà questa settimana. Il presidente ha ribadito più volte che finirà presto. "Se non li avessimo colpiti avrebbero conquistato il Medio Oriente", "volevano distruggere Israele".
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #9marzo #Iran #MedioOriente #Teheran #Nato #Turchia #ArabiaSaudita #Bahrain #Libano #Israele #Beirut #G7 #CransMontana #Mattarella #LeoneXIV