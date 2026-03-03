Il ministero degli Esteri del Qatar ha affermato martedì che tutte le linee rosse sono state superate a seguito degli attacchi dell’Iran sul territorio. Ha inoltre dichiarato che gli attacchi alla sovranità del Paese non resteranno senza risposta. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra i due Paesi, senza ulteriori dettagli sui possibili provvedimenti.

Martedì il Qatar ha dichiarato che “ tutte le linee rosse sono state superate” in seguito agli attacchi dell’Iran sul territorio e che quelli alla sovranità del Paese “non rimarranno senza risposta”. “Gli attacchi alla nostra sovranità sono costanti. Ci sono attacchi alle infrastrutture. Ci sono attacchi alle nostre zone residenziali. E gli effetti di questi attacchi sono molto chiari. Pertanto, non presumiamo che ci siano altre linee rosse da superare quando la nostra sovranità è stata presa di mira in questo modo”, ha detto Majed Al-Ansari, portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, ai giornalisti durante una conferenza stampa a Doha. “Per quanto riguarda una possibile ritorsione, come ho detto, tutte le opzioni sono nelle mani della nostra leadership”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, ministero degli Esteri del Qatar: “Superate tutte le linee rosse”

