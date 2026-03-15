Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran mantiene le acque strette e chiuse solo ai nemici, mentre ha invitato gli alleati a inviare navi nella regione. Ha inoltre confermato di non volere colloqui con Teheran e ha chiesto ai Paesi occidentali di intervenire se continuano a prendere greggio dall’Iran. La comunicazione è stata rivolta pubblicamente ai partner internazionali e alle forze navali coinvolte.

La questione petrolifera continua a rivelarsi centrale per Donald Trump nella crisi iraniana. Il presidente americano ha annunciato che le forze di Washington hanno «completamente annientato ogni obiettivo militare nell’isola di Kharg». «Per ragioni di moralità, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere sull’isola. Tuttavia, se l’Iran, o chiunque altro, dovesse fare qualcosa per interferire con il libero e sicuro passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò immediatamente questa decisione», ha aggiunto. Kharg è il terminale di esportazione per il 90% delle spedizioni di greggio iraniano. Trump teme che, colpendo le infrastrutture petrolifere dell’isola, il costo dell’energia aumenti ulteriormente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iran: «Stretto chiuso solo ai nemici». Trump agli alleati: «Mandate navi»

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