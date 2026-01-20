Macron attacca Trump | Gli alleati dovrebbero concentrarsi sulla pace in Ucraina no a guerre commerciali

Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato gli alleati a concentrarsi sulla pace in Ucraina, evitando dispute commerciali. Durante il forum di Davos, ha sottolineato l'importanza di un approccio unitario e ha messo in guardia dalle minacce di dazi avanzate da Donald Trump, che potrebbero portare l’Unione Europea a considerare misure di risposta. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni commerciali e geopolitiche tra Europa e Stati Uniti.

Paesi alleati dovrebbero concentrarsi sul riportare la pace in Ucraina e non su dispute commerciali. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo intervento al forum di Davos, in Svizzera, sottolineando che le minacce di Donald Trump di dazi ad alcuni Paesi europei in relazione alla Groenlandia potrebbero spingere l'Ue a ricorrere "per la prima volta" al meccanismo anti-coercizione contro gli Usa, che potrebbe potenzialmente limitare l'accesso alle aziende americane ai mercati europei. "Riuscite a immaginarlo? È pazzesco", ha affermato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Macron attacca Trump sulla Groenlandia

Il presidente degli Stati Uniti attacca Macron («nessuno lo vuole»), poi minaccia dazi del 200% su vini e champagne francesi e posta su Truth un messaggio del numero uno dell’Eliseo facebook

Trump attacca Macron dopo la decisione del presidente francese di non aderire al Board of Peace per la ricostruzione di Gaza. “Nessuno lo vuole, lascerà l’incarico molto presto quindi va bene così. Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne”. Putin f x.com