Iran Crosetto | Problema è terrorismo centinaia di cellule dormienti in tutto il mondo

Il ministro della Difesa ha dichiarato che l'Iran non ha in programma attacchi diretti contro l’Italia in questo momento. Ha inoltre affermato che il problema principale riguarda il terrorismo, con centinaia di cellule dormienti sparse in diversi Paesi. La questione della minaccia terroristica viene quindi considerata prioritaria, mentre per il momento non si prevedono azioni offensive dirette contro il nostro paese.

(Adnkronos) – "Attacchi diretti all'Italia da parte dell'Iran non sono in questo momento presi in considerazione. Il tema invece è il terrorismo: le cellule dormienti iraniane sparse nel mondo sono calcolate in centinaia, persone attivabili in qualunque momento per fare un atto di terrorismo che comprenda il fatto di sacrificare sé stessi. Ma questo non. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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