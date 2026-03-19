Nel mondo ci sono centinaia di cellule dormienti pronte a colpire Crosetto teme il terrorismo L’Iran punta scatenare il caos

Il ministro della Difesa ha dichiarato che nel mondo ci sono centinaia di cellule dormienti pronte a colpire e ha evidenziato come l’Iran punti a scatenare il caos. La sua preoccupazione riguarda le minacce di terrorismo e la presenza di gruppi nascosti pronti a intervenire. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento ufficiale a Roma il 19 marzo 2026.

Roma, 19 marzo 2026 - Il ministro della Difesa Guido Crosetto non è preoccupato di eventuali attacchi ai nostri soldati in Medio Oriente, non essendo “presi in considerazione”, ma del terrorismo interno, in quello che potrebbe essere uno degli strascichi della guerra di Usa e Israele all’Iran, Paese noto per foraggiare diversi gruppi terroristici. Centinaia di cellule dormienti. "Attacchi diretti all'Italia dall'Iran o da suoi proxies come Hezbollah in questo momento non vengono presi in considerazione. Il problema invece per il nostro Paese e per tutti quelli che non partecipano al conflitto è il terrorismo. Si calcola che in tutto il mondo ci siano centinaia di cellule dormienti iraniane, persone che sembrano normali ma che sono attivabili in qualsiasi momento per compiere atti di terrorismo anche sacrificando loro stesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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