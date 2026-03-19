Crosetto Rischio terrorismo centinaia le cellule dormienti iraniane nel mondo

Il ministro della Difesa ha dichiarato che, al momento, non si prevedono attacchi diretti all’Italia da parte dell’Iran o delle organizzazioni da esso supportate, come Hezbollah. Ha inoltre riferito che ci sono centinaia di cellule dormienti iraniane sparse nel mondo, ma ha precisato che non sono state registrate minacce immediate. La situazione rimane sotto monitoraggio senza allarmi specifici in atto.

ROMA (ITALPRESS) – “Attacchi diretti all'Italia da parte dell'Iran o dei suoi proxy, come Hezbollah, non sono attualmente considerati probabili. Il rischio principale è invece rappresentato dal terrorismo. Si stima che esistano centinaia di cellule dormienti iraniane nel mondo: individui apparentemente normali, ma attivabili in qualsiasi momento per compiere attentati, anche suicidi. Si tratta di reti presenti da anni e diffuse globalmente. Questo rappresenta la principale minaccia interna per i Paesi non direttamente coinvolti nel conflitto”. A dirlo il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite di RTL 102.5 in Non Stop News. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crosetto “Rischio terrorismo, centinaia le cellule dormienti iraniane nel mondo” Articoli correlati Crosetto: "Rischio di terrorismo dalle cellule dormienti iraniane"AGI - Attacchi diretti all'Italia dall'Iran o da suoi proxies come Hezbollah in questo momento non vengono presi in considerazione. “Nel mondo ci sono centinaia di cellule dormienti pronte a colpire”, Crosetto teme il terrorismo. “L’Iran punta scatenare il caos”Roma, 19 marzo 2026 - Il ministro della Difesa Guido Crosetto non è preoccupato di eventuali attacchi ai nostri soldati in Medio Oriente, non essendo... Contenuti utili per approfondire Crosetto Rischio terrorismo centinaia... Crosetto Rischio terrorismo, centinaia le cellule dormienti iraniane nel mondoROMA (ITALPRESS) – Attacchi diretti all’Italia da parte dell’Iran o dei suoi proxy, come Hezbollah, non sono attualmente ... iltempo.it Crosetto: 'Rischio terrorismo, centinaia le cellule dormienti iraniane'Attacchi diretti all'Italia da parte dell'Iran non sono in questo momento presi in considerazione. Il tema è invece il terrorismo. (ANSA) ... ansa.it