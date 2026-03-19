Investita sulle strisce da uno scooter grave una 68enne

Una donna di 68 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina in un incidente avvenuto in via Pirandello, all’altezza dell’incrocio con via delle Lastre. La donna è stata investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La situazione della donna è ancora da chiarire.

Imola, 19 marzo 2026 – Grave incidente stradale questa mattina, in via Pirandello, all’altezza dell’incrocio con via delle Lastre. Intorno alle 8, per cause ancora in fase di accertamento, una moto Honda si è scontrata con una donna di 68 anni, residente a Imola, che stava attraversando sulle strisce pedonali. Impatto violento, grave la donna. L’impatto è stato violento e le condizioni della signora sono apparse subito molto serie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai sanitari del 118. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la donna in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investita sulle strisce da uno scooter, grave una 68enne Articoli correlati Livorno: 16enne investita da scooter sulle strisce, è gravissimaLIVORNO – Una ragazza di 16 è stata ricoverata oggi, 13 gennaio 2026, in gravissime condizioni all’ospedale di Livorno. Investita sulle strisce pedonali: grave una donnaUna donna è stata investita da un'auto questa sera a Barletta mentre attraversava, sulle strisce pedonali, via Regina Elena. TERRIBILE INCIDENTE IN SCOOTER: MICOL MUORE A SOLI 18 ANNI, GRAVE L'AMICA DEL CUORE. DRAMMA A MASSA Contenuti utili per approfondire Investita sulle strisce da uno scooter... Temi più discussi: Donna investita da un'auto sulle strisce, è grave; Investita sulle strisce a Novara: donna di 62 anni gravissima; Ragazza investita da un'auto mentre attraversa la Jesolana sulle strisce pedonali: la 21enne è grave, portata in ospedale in elicottero; Grave incidente a Cagliari: studentessa di sedici anni investita sulle strisce all'uscita da scuola. Condizioni gravissime. Chi era Emiliana Natale, investita e uccisa sulle strisce ad Angri: travolta da due autoEmiliana Natale, insegnante 45enne, morta dopo essere stata investita sulle strisce ad Angri. Travolta da due auto, indagini per omicidio stradale ... tag24.it Donna travolta sulle strisce pedonali a pochi metri dal San Bortolo: è in rianimazioneÈ ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo la donna investita questa mattina sulle strisce pedonali a Vicenza in viale Fratelli ... ecovicentino.it Gruppo Telenuova. . Donna investita in via Nazionale dolore e tanti interrogativi - facebook.com facebook #TG2000 - #Pedoni nel mirino, donna investita e uccisa a #ReggioCalabria #18marzo #TV2000 x.com