Livorno | 16enne investita da scooter sulle strisce è gravissima

Un incidente a Livorno ha coinvolto una ragazza di 16 anni, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da uno scooter sulle strisce pedonali. La polizia municipale sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni critiche. Le autorità continuano le indagini per chiarire le responsabilità e prevenire future situazioni simili.

