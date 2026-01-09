Investita mentre va a trovare il figlio in ospedale | 69enne foggiana muore dopo 24 ore di agonia

Una donna di 69 anni di Foggia, Anna Colonna, è deceduta dopo essere stata investita mentre si recava in ospedale a trovare il figlio. L’incidente è avvenuto recentemente e la vittima ha combattuto per 24 ore prima di perdere la vita. La donna, residente a Rotello, in provincia di Campobasso, era conosciuta nella comunità e la sua scomparsa ha suscitato molto cordoglio.

Investita da un'auto mentre va a trovare il figlio in ospedale, muore dopo 24 ore di agonia. La vittima è Anna Colonna, foggiana di 69 anni, da tempo residente a Rotello, in provincia di Campobasso.Secondo quanto ricostruito da Ansa Abruzzo, la donna era partita dal suo paese per raggiungere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Investita da un'auto mentre cammina in strada: 69enne in ospedale

Leggi anche: Investita mentre va a giocare a tombola: muore a 77 anni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Angelika Hutter investita da un'auto dopo la fuga dalla comunità, è in fin di vita: è la donna che travolse e sterminò una famiglia a Santo Stefano di Cadore; Angelika Hutter in fin di vita, nel 2023 investì e uccise una famiglia in Cadore; Travolta all'incrocio mentre porta fuori il cane. L'investitore poi scappa. L'appello del figlio: Aiutateci a trovare il pirata della strada; Angelika Hutter evade dalla comunità e viene investita da un'auto, è gravissima: aveva travolto e ucciso una famiglia di tre persone.

Madre investita mentre va a trovare il figlio in ospedale, muore 24 ore dopo - Era partita da Rotello e aveva raggiunto Chieti, dove aveva preso una stanza in un B&B, per stare vicina ... msn.com