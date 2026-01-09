Investe una donna e scappa | è ancora caccia al pirata della strada

È ancora in corso la ricerca del pirata della strada che, venerdì mattina ad Avellino, ha investito una donna di 57 anni mentre attraversava le strisce pedonali in Piazzetta Peurgini, per poi fuggire senza prestarle soccorso. L’incidente ha provocato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per identificare il responsabile e chiarire le circostanze dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Investe una donna e poi scappa. Il grave episodio si è verificato nella mattinata di venerdì ad Avellino, dove a Piazzetta Peurgini una 57enne intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, è stata travolta da un’auto. Il conducente, come riportano alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Individuata la targa del veicolo, le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’autore. Non si conoscono le condizioni della donna, che non sarebbero gravi, soccorsa prontamente dal personale sanitario del 118. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Investe una donna e scappa: è ancora caccia al pirata della strada Leggi anche: Investe una donna in monopattino e scappa: è caccia al "pirata" Leggi anche: Auto travolge una ragazza a piedi e scappa, la 21enne è grave: è caccia al pirata della strada La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Avellino, investe una donna e poi scappa: si cerca il pirata della strada - Il grave episodio si è verificato nella mattinata di venerdì ad Avellino, dove a Piazzetta Peurgini una 57enne intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, ... orticalab.it

Palermo, investe una donna e scappa: caccia al pirata della strada - E’ successo in via dei Cantieri, nei pressi di piazza Giachery, dove una donna è rimasta gravemente ferita. livesicilia.it

Investe una donna sulle strisce, poi la insulta e scappa - L’episodio in via Montello, in città Vigili alla ricerca dell’investitrice. giornaledibrescia.it

Montichiari, camion in manovra investe una donna vicino all’isola ecologica: morta a 58 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

ULTIM'ORA | Autobus investe una donna mentre attraversa le strisce pedonali -> https://www.nordest24.it/incidente-autobus-donna-grave - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.