Investe una donna e fugge Auto pirata scappa e lascia la pensionata sul selciato

Un incidente a Fivizzano ha coinvolto una donna investita da un’auto pirata, che si è successivamente allontanata dal luogo dell’incidente. La pensionata è stata soccorsa e trasportata in condizioni critiche a Pisa con l’elisoccorso. L’episodio evidenzia la gravità dei comportamenti irresponsabili alla guida e l’importanza di intervenire per garantire maggiore sicurezza sulle strade. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare il responsabile.

Fivizzano, 29 dicembre 2025 – Portata di urgenza a Pisa con l'elisoccorso. Adesso è in gravi condizioni dopo essere stata lasciata esanime sull'asfalto da un pirata della strada. Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri attorno alle 9,30 nella zona di Pian di Molino, fra gli abitati di Gragnola e Monzone, all'altezza del bivio per la borgata di Cortila. E' lì che una ottantenne residente a Pian di Molino, coniugata e con un figlio che vive in altro Comune, mentre attraversava la strada, è stata investita da un'auto non ancora identificata. Il conducente della vettura è fuggito senza prestare soccorso alla sfortunata pensionata, lasciandola esanime in mezzo la strada in una pozza di sangue.

