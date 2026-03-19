Invasione di cinghiali | attaccata una persona

Un uomo è stato aggredito da un gruppo di cinghiali in un'area rurale, dove il branco si aggira frequentemente. Le autorità sono state informate dell'incidente, avvenuto questa mattina, e stanno intervenendo per garantire la sicurezza dei residenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta fino a questo momento. La presenza dei cinghiali continua a rappresentare una minaccia nella zona.

Sono tornati o forse non se ne sono mai andati. Un branco di cinghiali tiene in ostaggio i residenti di Sirolo, soprattutto quelli che abitano a ridosso dei due maxi parcheggi e dell’area verde tra via Sant’Antonio e via Vivaldi, una zona centrale del borgo e vicina alle abitazioni e alle strade percorse da chi deve tornare a casa o semplicemente da chi vuole andare fare due passi nella perla del Conero. Martedì sera c’erano una dozzina di ungulati, nella stessa zona segnalata dai residenti a febbraio e che avevano scritto al sindaco Filippo Moschella per chiedere una soluzione. Martedì sera uno dei cinghiali ha attaccato il compagno di una residente che stava portando a spasso il cane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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