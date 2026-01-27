In Cina una turista è stata attaccata da un raro leopardo delle nevi c' è un video

Una turista in Cina è stata ferita durante un attacco di un raro leopardo delle nevi. L’episodio ha causato gravi ferite al volto della donna, suscitando attenzione su questa specie protetta e sui rischi legati agli incontri con la fauna selvatica. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le norme di sicurezza nelle aree naturali e di adottare precauzioni adeguate.

In Cina una turista è stata attaccata da un leopardo delle nevi che l'ha morsa sul volto provocandole gravi ferite. L'aggressione risale al 23 gennaio ed è avvenuta nella zona di Koktokay, un'importante meta turistica che si trova nella prefettura di Altay.

In un'area remota del nord-ovest della Cina, un'escursionista è stata aggredita da un leopardo delle nevi mentre cercava di scattare una foto.

Cina, si avvicina per fotografare un leopardo delle nevi: turista aggredita in un parco UnescoUna turista è stata aggredita da un raro leopardo delle nevi mentre rientrava al suo hotel in una località sciistica. Le ferite non sono gravi. Rafforzate le misure di sicurezza nel parco ... video.corriere.it

