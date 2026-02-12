Incredibile a Roma | tre cinghiali trovano una palla e giocano a calcio!

Incredibile scena a Roma, dove tre cinghiali sono stati ripresi mentre giocano a calcio in un parco della città. La cosa sorprendente è che i selvatici hanno preso una palla e hanno iniziato a inseguirla, come se fossero dei veri calciatori. Nessuno si aspettava di vedere animali così vicini all’uomo impegnati in un gioco insolito. La scena ha fatto il giro dei social, lasciando tutti a bocca aperta.

No, non è una barzelletta. Un piccolo gruppo di cinghiali è stato filmato mentre giocava a calcio in un parco di Roma. Che dire. l'uno contro uno lo sanno fare!.

