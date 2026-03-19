Intervalliva e Adriatica patto sui controlli

In Prefettura è stato firmato un accordo tra le autorità e le aziende coinvolte nei lavori sulla strada Intervalliva di Macerata e sull’allaccio tra la statale 77 e la statale 16 a Civitanova. I protocolli di legalità fissano le procedure di controllo e vigilanza per prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nei cantieri della Quadrilatero. Le nuove misure riguardano le operazioni di verifica e monitoraggio durante le fasi di lavoro.

Per prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa nei cantieri della Quadrilatero, siglati in Prefettura i protocolli di legalità per le opere viarie del progetto: l’intervalliva di Macerata e l’allaccio tra la statale 77 e la statale 16 a Civitanova. I documenti, oltre che dal Prefetto Giovanni Signer, sono stati firmati da Claudio Bucci, responsabile di Area progetto infrastrutturale viario della Quadrilatero Marche-Umbria (Anas) e dalle imprese affidatarie. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali e il rappresentante dell’Ispettorato territoriale del lavoro hanno inoltre sottoscritto l’articolo del protocollo relativo al monitoraggio e al tracciamento dei flussi di manodopera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intervalliva e Adriatica, patto sui controlli Articoli correlati Intervalliva: da 88 a 360 milioni! Errori tecnici e polemiche suiIntervalliva, l'Aumento dei Costi Scatena la Polemica: Un Potenziale Danno Erariale? Un acceso confronto politico si è sviluppato attorno alla... Leggi anche: Controlli sull'Adriatica, da gennaio 481 violazioni e 27 patenti ritirate. Addio a quasi 700 punti