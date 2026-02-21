Intervalliva | da 88 a 360 milioni! Errori tecnici e polemiche sui

L’aumento dei costi dell’Intervalliva, che va da 88 a 360 milioni di euro, ha sollevato forti critiche a causa di errori tecnici riscontrati durante la fase di progettazione. La confusione sui preventivi e le recenti polemiche tra amministrazioni locali hanno spinto i cittadini a chiedere chiarimenti. La questione riguarda soprattutto le modalità di gestione dei fondi pubblici e i possibili rischi di sprechi. La discussione continua a coinvolgere diversi settori della politica regionale.

Intervalliva, l'Aumento dei Costi Scatena la Polemica: Un Potenziale Danno Erariale?. Un acceso confronto politico si è sviluppato attorno alla realizzazione dell'Intervalliva, l'opera infrastrutturale che dovrebbe collegare le aree di San Severino e Tolentino, in provincia di Macerata, nella regione Marche. Al centro della discussione, un aumento significativo dei costi previsti, passato da 88 a 360 milioni di euro, che ha sollevato preoccupazioni e accuse di scelte progettuali discutibili. Stefano Mei, coordinatore del Movimento 5 Stelle, ha espresso pubblicamente le sue critiche, puntando il dito contro la consigliera regionale Silvia Luconi. Argomenti discussi: Intervalliva San Severino-Tolentino, costi quadruplicati e scelte discutibili: un ponte di 400 metri su un fiume largo 7; Intervalliva San Severino-Tolentino, Ruggeri (M5s): Costi quadruplicati a 360 milioni, si rischia la truffa politica. "Dagli 88 milioni iniziali ai 360 milioni dell'ultimo progetto": la consigliera Marta Ruggeri (M5S) presenta un'interrogazione sui ritardi e sulle anomalie tecniche dell'opera