Controlli sull' Adriatica da gennaio 481 violazioni e 27 patenti ritirate Addio a quasi 700 punti

Dall’inizio dell’anno, la polizia stradale di Argenta ha effettuato controlli lungo la SS16, nota come Adriatica, rilevando 481 violazioni e ritirando 27 patenti di guida. Durante le verifiche sono stati anche decurtati quasi 700 punti dalla patente di alcuni conducenti. Le operazioni si sono concentrate sul contrasto a comportamenti pericolosi al volante, con controlli sistematici sulla strada.

Controlli serrati lungo l’Adriatica. La Ss16, infatti, in questo inizio di anno è stata particolarmente attenzionato dalla polizia stradale di Argenta, che ha effettuato diverse verifiche per il contrasto delle condotte pericolose al volante. Dalla distrazione per l’uso del cellulare all’elevata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Controlli su mezzi pesanti e micromobilità a Bari: 34 violazioni e patenti ritirateVerifiche congiunte di polizia locale e Motorizzazione tra tachigrafi irregolari, tempi di guida non rispettati e veicoli modificati Controlli... Controlli su mezzi pesanti a Bari: 25 violazioni in due giorni, patenti e carte di circolazione ritirateOperazione congiunta tra polizia locale e Motorizzazione: irregolarità su tachigrafi, tempi di guida e trasporti internazionali Ancora controlli... Altri aggiornamenti su Controlli sull Temi più discussi: Carabinieri di Alba Adriatica intensificano controlli sul territorio; Ispezioni sul viadotto della Statale 16 bis, traffico modificato. Ecco quando; Sciagura nella notte, auto vola fuori strada e si ribalta: morto un uomo; Notte Fast & Furios a Misano. Ubriaco sbatte contro tre auto e spedisce al Bufalini una ragazza ferita. Carabinieri di Alba Adriatica intensificano controlli sul territorioNei giorni scorsi e specialmente nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica hanno intensificato i servizi di controllo del territorio ponendo il focus sui paesi rivieraschi Mar ... rete8.it Ravenna, incidente sull’Adriatica: traffico bloccatoIncidente nel pomeriggio di oggi a Ravenna lungo la Statale Adriatica, all’altezza del cantiere per il rifacimento del ponte sul fiume Ronco. Da ... corriereromagna.it La fiamme gialle di Catanzaro intensificano i controlli sulla filiera dei carburanti. Verifiche su trasparenza, prezzi e possibili speculazioni - facebook.com facebook La Guardia di Finanza rafforza i controlli sulla filiera dei carburanti. Su indicazione del Mef dopo l'aumento dei prezzi degli ultimi giorni #ANSA x.com