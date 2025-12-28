L’Inter continua a monitorare attentamente Aleksandar Stankovic, figlio dell’ex calciatore Dejan Stankovic, nel contesto del calciomercato. Chivu, attuale dirigente, segue con interesse lo sviluppo della situazione, considerando anche possibili mosse future. La doppia recompra e l’interesse crescente da parte di club europei testimoniano l’attenzione verso il giovane talento, che potrebbe rappresentare una futura opportunità per il club nerazzurro.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Chivu promuove Aleksandar Stankovic: doppia recompra e interesse crescente dall'Europa. L'Inter guarda con sempre maggiore attenzione al futuro di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista, oggi protagonista con il Club Bruges, resta infatti un nome cerchiato in rosso nei dossier nerazzurri, come confermato apertamente da Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter, come riporta il Corriere dello Sport, non ha nascosto il legame personale e professionale con il figlio d'arte, cresciuto nel vivaio nerazzurro e allenato dallo stesso Chivu nei suoi primi passi: «Sono felicissimo per lui.

© Internews24.com - Calciomercato Inter l’ex rimane sotto osservazione: «Stankovic jr? Chivu lo segue con grande attenzione»

