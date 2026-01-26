Inter hai visto Stankovic jr? Altri due gol col Bruges e prima doppietta | i piani per lui

Stankovic jr. ha segnato due gol contro il Bruges, segnando la sua prima doppietta. Dopo una buona stagione a Lucerna, il giocatore è passato al Bruges per competere anche in Champions League. L'Inter mantiene due opzioni di recompra per il 2026 e il 2027, puntando su un regista di qualità per il futuro.

Per adesso ha scelto solo gli stessi colori: Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, corre, segna e si diverte nei nerazzurri del Club Bruges, in attesa di coronare un altro sogno: giocare nell’Inter di papà e del suo amico Dimarco, il vicino di casa che due estati fa gli consigliò di andare a giocare a Lucerna. “Lui aveva giocato a Sion – ci aveva raccontato -, Mi ha detto di accettare. Tempo tre giorni ed ero già in Svizzera”. Ora è finito in Belgio. Nell’ultima giornata ha segnato una doppietta nel 4-3 contro lo Zulte Waregem. Il tutto dopo aver siglato la prima rete in Champions contro il Kairat, in Kazakistan, a migliaia di chilometri da quella Milano nerazzurra che continua a osservarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

