Inter News oggi concessa la giornata libera | prevista per domani la ripresa delle attività

L’Inter di Cristian Chivu ha deciso di concedere ai giocatori una giornata di riposo oggi, mentre le attività riprenderanno domani. La squadra si sta preparando per la prossima partita, che si giocherà allo stadio del Franchi. La pausa di 24 ore serve a permettere ai calciatori di recuperare prima di affrontare la trasferta. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani.

Inter News. L’ Inter di Cristian Chivu stacca la spina per 24 ore, ricaricando le pile in vista della cruciale trasferta del Franchi. Il tecnico ha infatti concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi, fissando la ripresa dei lavori per domani. Sarà quella la sessione dell’antivigilia, il momento della verità per definire le gerarchie e valutare la condizione atletica di un gruppo che punta a presentarsi a Firenze con il miglior assetto possibile, nonostante alcune defezioni pesanti che continuano a condizionare le scelte tattiche. Le notizie più confortanti arrivano dal cuore del centrocampo: Hakan Calhanoglu è ufficialmente recuperato al 100% e pronto a riprendere le chiavi della manovra nerazzurra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Inter news, Chivu concede due giorni di riposo: ripresa domani ad Appiano Allenamento Inter, Chivu concede riposo extra alla squadra per Capodanno: quando è prevista la ripresa dopo la seduta odiernaMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. La NUOVA idea per il Colpo a ZERO dell'INTER Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter News Temi più discussi: Padelli: Inter di Spalletti? Aria pesante, spogliatoio diviso in gruppi. Lui…; Lautaro si autocelebra: io meglio di Higuain e Crespo, solo due 9 davanti a me in Argentina; Sky - Niente Pinetina per l'allenamento: l'Inter ospite questa mattina a Interello. Ecco perché; Inter, Bisseck: Non riuscivo a comunicare con Inzaghi, pensavo che non sapesse cosa fare di me. Non volevo diventare un birillo d'allenamento... Lewandowski: Un anno fa eliminati più per colpa nostra che per meriti dell’InterL'attaccante polacco del Barcellona è tornato sul doppio confronto con i nerazzurri nella semifinale della scorsa Champions League ... msn.com DIRETTA/ Inter U23 AlbinoLeffe (risultato finale 0-1): Parlati va a segno! (Serie C oggi 7 marzo 2026)Diretta Inter U23 AlbinoLeffe streaming video tv, oggi sabato 7 marzo 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net FcInterNews.it. Richy Mitch & the Coal Miners · Evergreen. Un amore GENERAZIONALE Buona festa del papà Di padre, in figlio #FCIM #Inter #FathersDay #Festadelpapà - facebook.com facebook La prima pagina della Gazzetta di oggi: L'AGGIUSTA INTER Le notizie trib.al/cGNgwIi x.com