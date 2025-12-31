Dopo l’allenamento odierno, l’Inter riceve un giorno di riposo in più per le festività di Capodanno, con l’obiettivo di favorire il recupero e il benessere dei giocatori. La ripresa degli allenamenti è prevista nelle prossime ore, secondo il programma stabilito dallo staff tecnico. Questa pausa consente al team di ricaricare le energie in vista delle prossime competizioni.

Inter News 24 Allenamento Inter, Chivu concede riposo extra alla squadra per Capodanno: quando è prevista la ripresa dei lavori. Si prospetta un inizio di 2026 ad altissima tensione per l’ Inter. Il calendario non concede tregua ai campioni d’Italia, attesi da un trittico di impegni ravvicinati che potrebbe dire molto sulle ambizioni tricolori della squadra: domenica la sfida casalinga contro il Bologna, mercoledì la trasferta insidiosa contro il Parma e, a chiudere il cerchio, il big match contro il Napoli. Per preparare al meglio questo tour de force, Cristian Chivu ha diretto in mattinata l’ultima seduta del 2025 ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allenamento Inter, Chivu concede riposo extra alla squadra per Capodanno: quando è prevista la ripresa dopo la seduta odierna

Leggi anche: Allenamento Juve, via alla sosta per le Nazionali: Spalletti concede qualche giorno di riposo. Quando si ricomincia a lavorare alla Continassa

Leggi anche: Allenamenti Inter, squadra già al lavoro per la sfida con la Fiorentina: tutti i dettagli sulla seduta odierna

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Come passa il Natale l’Inter? Allenamento o giorno libero: la scelta di Chivu e il programma; Allenamento o giorno libero? Il programma di Chivu per le feste di Natale in vista di Atalanta-Inter; Inter, ritorno in gruppo per un titolare; Appiano Gentile Inter | riposo dei nerazzurri per Natale si tornerà in campo domani per gli uomini di Chivu.

Chivu: l'Inter una centrifuga dove sbatti la testa sul muro, non hai mai pace - Il tecnico dell'Inter Chivu si confessa alla Gazeta Sporturilor e rivela di essere felice sulla panchina nerazzurra nonostante le tante difficoltà e le responsabilità ... sport.virgilio.it