Calciomercato Inter | due colpi e cambio di modulo in estate

Durante l’estate, l’Inter porterà avanti il suo progetto di rinnovamento con l’arrivo di Chivu, che ha già lasciato buoni segnali durante questa stagione. La società intende rafforzare la squadra con acquisti mirati, scegliendo calciatori che si adattino al nuovo modulo e alle idee del tecnico. Si prevede anche un cambio tattico, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive.

Il percorso di rinnovamento dell’Inter proseguirà in estate con Chivu. La stagione in corso ha dato segnali importanti alla società sulle qualità del tecnico che però in estate avanzerà una richiesta, ovvero quella di acquistare calciatori funzionali alla usa idea di calcio. Come già sperimentato durante la scorsa estate, il modulo identificato da Chivu come quello migliore per esprimesre il suo calcio adattandosi ai calciatori nerazzurri, resta il 3-4-2-1. Il club nerazzurro ha durante l’ultimo mercato estivo ha avviato un cambiamento strutturale, pensato per rendere la squadra più giovane, e dinamica. Il contesto attuale, con il +8 in classifica, consentirà alla società di programmare in anticipo la prossima stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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