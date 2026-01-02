Alto Adige nasce il gruppo Athena per l’intelligenza artificiale a scuola | vademecum operativo e formazione docenti dal settembre 2026 con le nuove Indicazioni provinciali
In Alto Adige, dal 1° settembre 2026, entreranno in vigore le nuove Indicazioni provinciali per il primo e il secondo ciclo scolastico. In risposta, nasce il gruppo Athena, dedicato all’intelligenza artificiale a scuola, con un vademecum operativo e programmi di formazione per i docenti. Questa iniziativa mira a supportare il personale docente nell’adozione delle nuove linee guida e nell’integrazione delle tecnologie digitali nell’ambito scolastico.
La scuola italiana in Alto Adige introduce dal 1° settembre 2026 le Indicazioni provinciali per il primo e il secondo ciclo. Le nuove disposizioni prevedono un pilastro formativo dedicato allo sviluppo delle competenze digitali e all'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Intelligenza artificiale, Frassinetti: “Strumento a servizio della scuola. Decisiva la formazione dei docenti”
Leggi anche: (Aidem) Intelligenza Artificiale a scuola: formazione obbligatoria dopo le Linee Guida MIM (DM 166/25) e l’AI Act (Formazione accreditata)
