Intelligenza artificiale e competenze digitali | l’Italia resta indietro tra divari sociali e scuole senza infrastrutture

In Italia, le scuole sono ancora senza le infrastrutture necessarie per lanciare programmi di formazione sulle competenze digitali. Mentre nel resto del mondo si investe in automazione, algoritmi e sistemi predittivi, il nostro Paese fatica a tenere il passo. La carenza di strumenti e di insegnanti preparati rallenta l’adozione di tecnologie avanzate nelle aule, lasciando indietro molte regioni e categorie sociali. La differenza tra chi si aggiorna e chi resta indietro diventa ogni giorno più evidente.

