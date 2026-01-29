Intelligenza artificiale e competenze digitali | l’Italia resta indietro tra divari sociali e scuole senza infrastrutture
In Italia, le scuole sono ancora senza le infrastrutture necessarie per lanciare programmi di formazione sulle competenze digitali. Mentre nel resto del mondo si investe in automazione, algoritmi e sistemi predittivi, il nostro Paese fatica a tenere il passo. La carenza di strumenti e di insegnanti preparati rallenta l’adozione di tecnologie avanzate nelle aule, lasciando indietro molte regioni e categorie sociali. La differenza tra chi si aggiorna e chi resta indietro diventa ogni giorno più evidente.
Il mondo accelera sull’intelligenza artificiale, investe in automazione, algoritmi, sistemi predittivi. L’Italia osserva da bordo campo con un problema strutturale che precede qualsiasi dibattito sull’Ai: quasi metà della popolazione non possiede competenze digitali almeno di base. Nel 2025, secondo Openpolis, solo il 54,3% degli italiani rientra in questa soglia minima, sei punti sotto la media europea. Un dato che colloca il Paese nella parte bassa della classifica Ue, davanti a pochi altri Stati e lontano dai Paesi che stanno guidando la trasformazione tecnologica. Un divario che parte dalla società. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Approfondimenti su Intelligenza Artificiale
Intelligenza artificiale e intelligenza emotiva: perché il futuro del lavoro passa dall’equilibrio tra tecnologia e competenze umane
L’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta modificando profondamente il mondo del lavoro.
L’Intelligenza artificiale a scuola? Migliora il lavoro dei docenti, ecco come. Ma quali rischi? Tra privacy e necessità di competenze
Ultime notizie su Intelligenza Artificiale
Argomenti discussi: La sfida delle competenze digitali nell’era dell’intelligenza artificiale; L’intelligenza artificiale in Italia entra nella vita quotidiana: cresce l’uso, ma restano dubbi e divari di competenze; Dai modelli ai dati: l’università ripensa l’Intelligenza Artificiale; Indagine CNA: piccole imprese e Intelligenza artificiale.
Intelligenza artificiale e competenze digitali: l’Italia resta indietro tra divari sociali e scuole senza infrastruttureQuasi metà senza competenze digitali di base e oltre 1.800 comuni senza aule informatiche: il ritardo strutturale prima dell’Ai ... lanotiziagiornale.it
Competenze e tutele: il punto delle Istituzioni sull’Intelligenza Artificiale e i rischi cyberRoma, 29 gen. – Si è tenuta oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza intitolata L’Intelligenza Artificiale come nuova arma: l’identikit della nu ... askanews.it
La riorganizzazione accelera mentre l’automazione e l’intelligenza artificiale diventano sempre più centrali: https://fanpa.ge/EtxDt - facebook.com facebook
Meta e Microsoft, volano i conti sotto la spinta dell’intelligenza artificiale x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.