Sistema sanitario Corte dei Conti | Incidenza stabile sul Pil ma restano forti divari tra tra Nord e Sud

Secondo la Corte dei Conti, il Sistema Sanitario Nazionale mostra un’incidenza stabile sul Pil, evidenziando un percorso di consolidamento. Tuttavia, permangono significativi divari tra Nord e Sud, riflettendo disomogeneità territoriali e criticità gestionali che richiedono attenzione per garantire un servizio equo e sostenibile per tutte le regioni.

Il Sistema Sanitario Nazionale dopo la pandemia risulta ancora segnato da forti disomogeneità territoriali e criticità gestionali, seppur avviato verso una fase di consolidamento. Lo afferma la Corte dei conti nella Relazione al Parlamento sulla gestione dei Servizi Sanitari Regionali, da cui emerge l’ aumento da 131,3 a 138,3 miliardi della spesa sanitaria pubblica riferita al triennio 2022-2024, con una crescita del 4,9% rispetto al 2023 (5,4% sul 2022) e il mantenimento di un’ incidenza stabile sul Pil (6,3-6,4%, a fronte di una media europea pari al 6,9%). L’aumento, specifica la magistratura contabile, è trainato dalle voci di spesa relative a personale (+5,6%) e consumi intermedi (+7,5%), ma ridotto a un incremento reale di poco superiore all’1% a causa dell’inflazione, evidenziando una dinamica di spesa più difensiva che espansiva.🔗 Leggi su Ildenaro.it

SSN, Corte dei Conti: spesa stabile sul PIL ma persistono divari

La Corte dei Conti ha evidenziato nella relazione al Parlamento che la spesa sanitaria pubblica, pari a circa 138 miliardi di euro, si mantiene stabile rispetto al PIL. Tuttavia, persistono criticità gestionali, disuguaglianze tra Nord e Sud e ritardi negli investimenti previsti dal PNRR. Questi aspetti richiedono un’attenta analisi per migliorare l’efficienza e l’equità del sistema sanitario italiano.

Stipendi in sanità, l’entità dei divari tra Nord e Sud

Gli stipendi nel settore sanitario mostrano differenze limitate tra Nord e Sud Italia. A parità di ruolo, le retribuzioni degli operatori sanitari risultano abbastanza simili, evidenziando una certa uniformità nel trattamento economico. Questa situazione riflette le politiche di confronto salariale e le condizioni di lavoro nel settore, contribuendo a un quadro più equilibrato tra le diverse aree del Paese.

