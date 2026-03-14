Il presidente del Torino ha espresso il suo disappunto riguardo a alcune scritte apparse a Masio, definendole davvero terribili. Ha inoltre criticato un giornale per aver scritto di una clausola rescissoria di Zapata, attribuendogli una responsabilità in parte anche a questa pubblicazione. Le dichiarazioni sono state rese note attraverso un'intervista, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

La vittoria sul Parma ha regalato una gioia al presidente del Toro, Urbano Cairo ("È stata una bella vittoria, siamo contenti"), ma non cancella il dispiacere cresciuto in settimana quando a Masio, in provincia di Alessandria, il paese di origine dei suoi genitori, sono apparse vergognose scritte sui muri contenenti minacce di morte nei suoi confronti. Sulla vicenda la Polizia ha aperto un’indagine. "Stavolta vorrei dire una cosa diversa", inizia così il presidente Cairo un attimo dopo essere uscito dallo stadio. "Quello che ho visto nei giorni scorsi, quelle scritte che ho visto, sono veramente brutte - racconta Cairo -. Ma non lo sono per me, lo sono per i bambini che le vedono: qui parliamo del gioco del calcio e, comunque sia, qui c’è un presidente che ha messo decine di milioni in questi anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cairo attacca: "Scritte a Masio contro di me davvero terribili"

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