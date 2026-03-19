insideusa la guerra in iran e i guai in casa gop

Benvenuti a questa edizione di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più importanti dagli Stati Uniti. Questa settimana si parla della guerra in Iran e delle difficoltà interne al Partito Repubblicano, con aggiornamenti sui recenti sviluppi e le tensioni che coinvolgono entrambe le aree. Restate con noi per scoprire i dettagli più recenti e le novità più significative.

Cari lettori, benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni. Questa settimana, solo per gli abbonati, un articolo che racconta dell’eclissi politica J.D. Vance. La sua uscita dal radar pubblico — improvvisa e poco spiegata — non è solo una curiosità mediatica, ma un indicatore di qualcosa di più profondo: la difficoltà, all’interno del campo trumpiano, di costruire una classe dirigente stabile e riconoscibile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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