InsideUsa – La guerra all’Iran è la più impopolare di sempre tra gli americani

InsideUsa: la guerra all’Iran è considerata la più impopolare di sempre tra gli americani. Secondo recenti sondaggi, la maggioranza della popolazione si oppone all’intervento militare e chiede di evitare azioni belliche contro Teheran. Le opinioni pubbliche di tutto il paese mostrano sentimenti di diffidenza e preoccupazione. La questione rimane al centro del dibattito politico e mediatico negli Stati Uniti.

Carissime lettrici, cari lettori, benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Questa settimana su InsideUsa (in esclusiva per gli abbonati) vi raccontiamo come, negli Stati Uniti, per la prima volta in decenni, un nuovo conflitto armato statunitense si apre con il consenso popolare più basso mai registrato. Un sondaggio diffuso dal New York Times rivela che soltanto il 41 per cento degli americani approva l'intervento militare contro l'Iran nei primissimi giorni di operazioni.