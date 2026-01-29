Le visite fiscali dell'Inps diventeranno più frequenti e mirate. I lavoratori malati dovranno prepararsi a controlli più serrati, con accertamenti medici presso il loro indirizzo di reperibilità. L’Inps intensifica i controlli per verificare se le assenze per malattia sono giustificate o no.

I lavoratori che si assentano dal lavoro per malattia saranno presto sottoposti a controlli sempre più mirati dal parte dell' Inps, incaricato di svolgere le cosiddette visite fiscali, ossia quegli accertamenti medici effettuati presso l'indirizzo di reperibilità fornito dal dipendente per verificare l'effettivo stato di salute. L'ente ha infatti annunciato visite mirate per il 2026, tanto che sono stati arruolati molti più medici. Non ci saranno cambiamenti dal punto di vista delle regole, tuttavia i controlli saranno svolti con più precisione, rispettando le date. Ciò è dovuto alla recente legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Più controlli per le visite fiscali Inps: ecco che cosa c'è da sapere

Approfondimenti su Visite Fiscali Inps

Dal 2026 entrerà in vigore una nuova normativa che rivoluzionerà i controlli delle caldaie in Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Visite Fiscali Inps

Argomenti discussi: Visita fiscale INPS, in arrivo più controlli e più frequenti, l'INPS aumenta i medici incaricati: ecco tutte le novità; Locali pubblici, mai più Crans-Montana: ecco la direttiva Piantedosi sui controlli; Fiorano, nel 2025 ancora più controlli e investimenti per la polizia locale; Crans Montana, la nuova direttiva del Viminale: Più controlli nei locali.

Studente ucciso, più controlli all’esterno delle scuole alla Spezia: via libera anche ai metal detector portatiliLa Spezia – Dopo l’omicidio di Abanoub Youssef, lo studente ucciso nei giorni scorsi alla Spezia, si rafforzano le misure di sicurezza attorno agli istituti scolastici cittadini. Nella mattinata di og ... ilsecoloxix.it

Isee antifrode con controlli automatici Inps: cosa rischia chi lo falsificaCon i controlli Inps sull’Isee antifrode scattano revoche dei bonus, recupero delle somme fino a 5 anni e rischio di sanzioni penali ... quifinanza.it

Restrizioni fiscali in arrivo !!! ISEE 2026: cambiera' tutto a brevr Controlli INPS più forti residenze fittizie separazioni “di comodo” auto, moto e barche non dichiarate patrimoni all’estero, valute e criptovalute Dichiarare il falso diventa molto p facebook