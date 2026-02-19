Cpr a Bologna la schiena dritta del governatore
Il governatore della regione ha espresso sorpresa per le polemiche interne al centrosinistra riguardo a un possibile Cpr a Bologna. La discussione si accende mentre alcuni esponenti chiedono chiarimenti sulla posizione ufficiale del partito. Tra i cittadini si diffondono dubbi e timori sul futuro della struttura, che potrebbe influenzare la gestione dei migranti. La proposta di aprire un centro di rimpatrio continua a dividere opinioni, alimentando un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.
Mi stupisce davvero la polemica tutta interna al centrosinistra (con cui simpatizzo) in relazione ad un possibile Cpr, Centro di permanenza e rimpatrio, in Emilia Romagna. Credo ne esistano già in Italia e non vedo perchè non se ne possa istituire uno anche a Bologna visti gli enormi problemi dovuti all’immigrazione irregolare. Sono ingiuste le accuse al presidente della Regione Michele de Pascale che approva l’idea. Emilio Pastorelli Risponde Beppe Boni Una volta che la dice giusta e si smarca dal radicalismo del sindaco di Bologna, il presidente dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale, viene messo nel mirino dal suo stesso partito, il Pd.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
**Mo: Schlein, 'no alternativa? Era dire di no e tenere la schiena dritta'**Elly Schlein critica le parole di Tajani, accusandolo di ignorare le reali scelte dell’Italia.
Cpr a Bologna, il governatore de Pascale ci ripensa. Dopo averle prese sia dalla destra che dalla sinistraIl governatore Michele de Pascale ha cambiato idea sul Cpr di Bologna, dopo aver ricevuto critiche sia da destra che da sinistra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Apriremo un Cpr a Bologna il ministro Piantedosi risponde a de Pascale: ecco perché è una grana per il centrosinistra dell'Emilia-Romagna; Cpr, Piantedosi annuncia a breve il sito a Bologna ma Lepore dice no; Cpr a Bologna, è scontro tra Piantedosi e Lepore. Il sindaco: I centri non funzionano; Piantedosi scrive a de Pascale: Ora un Cpr a Bologna.
Cpr a Bologna, Lepore: «Mai con me sindaco». E de Pascale studia un’alternativa e attende PiantedosiL’apertura di de Pascale a un Cpr in regione, a un anno dal voto amministrativo nel capoluogo emiliano, tra i corridoi del Comune è stata vissuta come un intervento a gamba tesa (per usare un eufemism ... corrieredibologna.corriere.it
«Apriremo un Cpr a Bologna» il ministro Piantedosi risponde a de Pascale: ecco perché è una grana per il centrosinistra dell'Emilia-RomagnaIl titolare del Viminale ha scritto una lettera al presidente Michele de Pascale anticipando anche più risorse alle Regioni sulla sicurezza. Ma la realizzazione di un centro per i rimpatri sarà un imp ... corrieredibologna.corriere.it
Bologna la rotta Al voto manca oltre un anno, ma il clima è già rovente tra “emergenza degrado” e complottismi. Intanto il Pd si spacca su sicurezza e Cpr: Nazareno e Lepore frenano il governatore De Pascale di @davidallegranti x.com
Certificati anti-Cpr: Smi, la cura non è un reato La solidarietà ai professionisti indagati dal Sindacato medici italiani (ANSA.it) - BOLOGNA, 17 FEB - "I medici hanno il dovere etico e giuridico di agire in scienza e coscienza, con l'unico obiettivo della tutela della facebook