Cpr a Bologna la schiena dritta del governatore

Il governatore della regione ha espresso sorpresa per le polemiche interne al centrosinistra riguardo a un possibile Cpr a Bologna. La discussione si accende mentre alcuni esponenti chiedono chiarimenti sulla posizione ufficiale del partito. Tra i cittadini si diffondono dubbi e timori sul futuro della struttura, che potrebbe influenzare la gestione dei migranti. La proposta di aprire un centro di rimpatrio continua a dividere opinioni, alimentando un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Mi stupisce davvero la polemica tutta interna al centrosinistra (con cui simpatizzo) in relazione ad un possibile Cpr, Centro di permanenza e rimpatrio, in Emilia Romagna. Credo ne esistano già in Italia e non vedo perchè non se ne possa istituire uno anche a Bologna visti gli enormi problemi dovuti all’immigrazione irregolare. Sono ingiuste le accuse al presidente della Regione Michele de Pascale che approva l’idea. Emilio Pastorelli Risponde Beppe Boni Una volta che la dice giusta e si smarca dal radicalismo del sindaco di Bologna, il presidente dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale, viene messo nel mirino dal suo stesso partito, il Pd.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

**Mo: Schlein, 'no alternativa? Era dire di no e tenere la schiena dritta'**Elly Schlein critica le parole di Tajani, accusandolo di ignorare le reali scelte dell’Italia.

Cpr a Bologna, il governatore de Pascale ci ripensa. Dopo averle prese sia dalla destra che dalla sinistraIl governatore Michele de Pascale ha cambiato idea sul Cpr di Bologna, dopo aver ricevuto critiche sia da destra che da sinistra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.