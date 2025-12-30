L' azienda irpina Punto Netto entra in ANIE ASSIFER e rafforza la propria presenza nel settore ferroviario
Punto Netto, azienda irpina specializzata in Controlli Non Distruttivi, ispezioni tecniche e Resident Engineering, entra a far parte di ANIE ASSIFER, l’associazione di riferimento nel settore del materiale rotabile ferroviario. Questa collaborazione rafforza la presenza di Punto Netto nel settore ferroviario e favorisce lo sviluppo di soluzioni affidabili e conformi agli standard industriali. L’ingresso in ANIE ASSIFER rappresenta un passo importante per l’azienda nel contesto dell’industria ferroviaria italiana.
Punto Netto, realtà irpina specializzata nei Controlli Non Distruttivi (CND), nelle ispezioni tecniche e nei servizi di Resident Engineering, annuncia il proprio ingresso in ANIE ASSIFER – Settore Materiale Rotabile, una delle principali associazioni di riferimento dell’Industria ferroviaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
