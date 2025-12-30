L' azienda irpina Punto Netto entra in ANIE ASSIFER e rafforza la propria presenza nel settore ferroviario

Punto Netto, azienda irpina specializzata in Controlli Non Distruttivi, ispezioni tecniche e Resident Engineering, entra a far parte di ANIE ASSIFER, l’associazione di riferimento nel settore del materiale rotabile ferroviario. Questa collaborazione rafforza la presenza di Punto Netto nel settore ferroviario e favorisce lo sviluppo di soluzioni affidabili e conformi agli standard industriali. L’ingresso in ANIE ASSIFER rappresenta un passo importante per l’azienda nel contesto dell’industria ferroviaria italiana.

