UniCredit-Mcc mobilitati 64 mln per investimenti con Basket Bond ' Made in Italy'

UniCredit e Mediocredito Centrale hanno concluso con successo il programma Basket Bond 'Made in Italy', mobilitando oltre 64 milioni di euro per sostenere gli investimenti di 25 imprese italiane. Grazie anche al Fondo di Garanzia per le Pmi, si sono rafforzate le risorse disponibili per le aziende dei settori strategici dell’economia nazionale, contribuendo allo sviluppo delle realtà imprenditoriali italiane.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Si è concluso con successo il Basket Bond 'Made in Italy', programma lanciato lo scorso anno da UniCredit e Mediocredito Centrale che, grazie anche all'intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi, ha consentito di mobilitare risorse per oltre 64 milioni di euro a supporto degli investimenti di 25 piccole e medie imprese e Mid Cap attive in settori strategici dell'economia italiana. Lo annuncia una nota. Le ultime 3 emissioni del valore complessivo di 5,5 milioni di euro sono state finalizzate dalla piemontese Autochim, specializzata nella logistica di prodotti liquidi sfusi, dalla lombarda G. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Basket Bond made in Italy: 64 milioni per 25 Pmi, chiuso il programma UniCredit–Mediocredito Centrale

