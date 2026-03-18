Alfredo Maria Becchetti a capo del Gse arriva il presidente di Infratel

Il presidente di Infratel ha incontrato i vertici del Gse, il Gestore dei Servizi Energetici. La visita si è concentrata sulla discussione delle attività in corso e delle future strategie dell'ente energetico. Nessun dettaglio sui contenuti delle conversazioni è stato reso pubblico, ma la visita segna un momento di svolta nella gestione interna dell'azienda.

Al Mimit in mostra il miracolo industriale italiano. Ma quei manager non ci sono più Energia, maxi piano da 507 mln: 200 impianti solari in tutta Italia. Bei guida l’operazione Il vuoto di potere al vertice del Gse (Gestore Servizi Energetici) è stato colmato. Dopo le dimissioni di Paolo Arrigoni, ex senatore della Lega, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sciolto le riserve puntando su una figura di peso del panorama romano: il notaio Alfredo Maria Becchetti. Già presidente di Infratel, società di Invitalia che si occupa di banda larga, il notaio romano è molto vicino al centrodestra e ha un trascorso sia come coordinatore della Lega nella Capitale che come candidato, sempre per lo stesso partito, alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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