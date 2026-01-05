Infortunio Neres il brasiliano a rischio forfait per Inter Napoli? L’esito degli esami
Neres, attualmente infortunato, potrebbe essere escluso dalla partita tra Inter e Napoli. Gli esami a cui si è sottoposto il giocatore brasiliano dei partenopei forniscono indicazioni sulla natura e la gravità dell’infortunio. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per valutare le possibilità di impiego dell’atleta in vista della prossima sfida.
Inter News 24 dell’esterno brasiliano dei partenopei dice questo. All’indomani della netta vittoria allo Stadio Olimpico contro la Lazio, in casa Napoli l’euforia per il secondo posto in classifica ha lasciato spazio alla preoccupazione per le condizioni di David Neres, esterno offensivo brasiliano tra gli uomini più imprevedibili della rosa azzurra. Il calciatore ha conosciuto oggi l’esito degli esami dopo l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo zoppicando al 67? della sfida contro i biancocelesti. 🔗 Leggi su Internews24.com
