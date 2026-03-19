Come sta Noa Lang dopo il bruttissimo infortunio al dito | intervento chirurgico nella notte

Noa Lang ha subito un grave infortunio durante la partita tra Liverpool e Galatasaray. La notte scorsa è stato sottoposto a un intervento chirurgico per il trauma al dito. Le sue condizioni sono state valutate dai medici e l’intervento è stato effettuato nelle ore successive al incidente. Si attendono aggiornamenti sulle sue eventuali tempistiche di recupero.

Noa Lang è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte dopo il terribile infortunio in Liverpool-Galatasaray. Anche la famiglia ha raggiunto il giocatore. Nel frattempo il club turco è pronto a denunciare tutto e la Uefa è pronta ad aprire un'indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Altri aggiornamenti su Noa Lang

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