InFormare proseguono le lezioni dei Carabinieri in classe

Nella provincia di Avellino, i Carabinieri continuano le visite nelle scuole di ogni ordine e grado per portare avanti le iniziative di educazione alla legalità. Gli incontri sono organizzati in collaborazione con gli Uffici Scolastici e coinvolgono studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni. Durante le lezioni, i militari condividono informazioni e pratiche volte a promuovere una cultura della legalità tra i giovani.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono, nella provincia di Avellino, gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma e condivise con gli Uffici Scolastici, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Montella hanno incontrato circa 50 studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “ Rinaldo d’Aquino ” di Bagnoli Irpino. Nel corso dell’incontro, il Comandante della Compagnia di Montella, Capitano Maria Rosaria Paduano, alla presenza del Comandante della locale Stazione, ha illustrato ai ragazzi l’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri e le principali attività svolte quotidianamente a tutela della collettività. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “InFormare”, proseguono le lezioni dei Carabinieri in classe Articoli correlati Studente trovato con un coltello a serramanico in classe ad Asti: i carabinieri sequestrano l’arma durante le lezioniUn minorenne ha portato un coltello a serramanico con lama di otto centimetri in una scuola superiore di Asti durante l’orario delle lezioni. Leggi anche: Visi tesi, abbracci e poi in classe: riprese le lezioni al Chiodo, la classe di Aba cambia aula Giornata tipo Allievo Ufficiale Carabinieri in Accademia Militare