Le lezioni al Chiodo sono riprese, segnando un nuovo inizio per la classe di Aba. Dopo un periodo di interruzione, studenti e insegnanti si sono ritrovati in aula, pronti a riprendere le attività scolastiche. Un momento di normalità che rappresenta un passo importante nel processo di ripartenza.

La Spezia, 27 gennaio 2026 – Visi tesi. Abbracci. E poi in classe. Al Chiodo si prova a ripartire, ma nulla sarà come prima. Lo sanno gli studenti, che ieri per la prima volta sono tornati in classe a dieci giorni dall’aggressione che ha spezzato la vita del loro compagno Abanoub Youssef e segnato irrimediabilmente quella di Zouhair Atif. E lo sanno anche i docenti, che ieri non hanno preso in considerazione libri e quaderni. Solo dialogo e ascolto, ieri, con gli allievi, che pure hanno preferito non rivolgersi agli psicologi presenti nell’istituto. Lo faranno, forse, nei prossimi giorni, quando la scuola tornerà pian piano a regime anche nelle presenze: ieri il tasso di assenza era leggermente al di sopra della media. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visi tesi, abbracci e poi in classe: riprese le lezioni al Chiodo, la classe di Aba cambia aula

Approfondimenti su Chiodo Riprese

Una ragazza coinvolta nella lite tra Aba e Zouhair ha dichiarato di non voler restare in silenzio.

A La Spezia, gli studenti tornano in classe all’istituto “Domenico Chiodo” dopo l’incidente che ha coinvolto Aba Youssef, ragazzo di 18 anni ucciso venerdì scorso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Chiodo Riprese

Argomenti discussi: Visi tesi, abbracci e poi in classe: riprese le lezioni al Chiodo, la classe di Aba cambia aula.

Visi tesi, abbracci e poi in classe: riprese le lezioni al Chiodo, la classe di Aba cambia aulaNel giorno del ritorno a scuola, tasso di assenza poco più alto della media nell’istituto di via XX settembre. Nessuno ha chiesto l’aiuto dello psicologo. In Procura gli studenti testimoni. Affidata l ... lanazione.it

E’ la Giornata mondiale degli abbracci: il gesto che aiuta corpo e menteQuesta occasione è oggi una circostanza in cui riflettere sull’importanza del contatto umano nella nostra vita quotidiana ... catanzaroinforma.it

Tesi di Laurea in Design della Moda studentessa: Assunta Costanzo Segni che restano. Cicatrici che parlano. Appartenenza. Dermographie trasforma il corpo in un linguaggio visivo e l’abito in una seconda pelle. Tra biker, tribale e tattoo, la collezione racc - facebook.com facebook