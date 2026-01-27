Visi tesi abbracci e poi in classe | riprese le lezioni al Chiodo la classe di Aba cambia aula
Le lezioni al Chiodo sono riprese, segnando un nuovo inizio per la classe di Aba. Dopo un periodo di interruzione, studenti e insegnanti si sono ritrovati in aula, pronti a riprendere le attività scolastiche. Un momento di normalità che rappresenta un passo importante nel processo di ripartenza.
La Spezia, 27 gennaio 2026 – Visi tesi. Abbracci. E poi in classe. Al Chiodo si prova a ripartire, ma nulla sarà come prima. Lo sanno gli studenti, che ieri per la prima volta sono tornati in classe a dieci giorni dall’aggressione che ha spezzato la vita del loro compagno Abanoub Youssef e segnato irrimediabilmente quella di Zouhair Atif. E lo sanno anche i docenti, che ieri non hanno preso in considerazione libri e quaderni. Solo dialogo e ascolto, ieri, con gli allievi, che pure hanno preferito non rivolgersi agli psicologi presenti nell’istituto. Lo faranno, forse, nei prossimi giorni, quando la scuola tornerà pian piano a regime anche nelle presenze: ieri il tasso di assenza era leggermente al di sopra della media. 🔗 Leggi su Lanazione.it
