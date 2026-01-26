Studente trovato con un coltello a serramanico in classe ad Asti | i carabinieri sequestrano l’arma durante le lezioni

Da orizzontescuola.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un studente minorenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico durante le lezioni in una scuola superiore di Asti. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sequestrato l’arma, lunga circa otto centimetri. L’episodio ha portato all’attivazione delle procedure previste per situazioni di questo tipo, contribuendo a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico.

Un minorenne ha portato un coltello a serramanico con lama di otto centimetri in una scuola superiore di Asti durante l’orario delle lezioni. L’insegnante ha notato l’arma in mano al ragazzo e ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari sono intervenuti in breve tempo nell’istituto scolastico e hanno proceduto al sequestro del coltello. Come segnala Ansa, l’episodio risale ai giorni scorsi ma è stato reso noto oggi dai carabinieri attraverso una nota ufficiale. Il fatto rientra nell’ambito della collaborazione tra l’Arma e gli istituti scolastici per il rafforzamento dei controlli preventivi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Scoperto in giro con un coltello a serramanico: denunciato dai Carabinieri

Leggi anche: 87mila studenti in classe con un coltello, i dati. Violenza a scuola: studente di 13 anni chiede a Chat GPT come uccidere un amico durante una lezione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Studente trovato con un coltello a scuola: il preside chiama i carabinieri; Bologna, studente va a scuola con un machete nello zaino; Machete nello zaino a scuola: carabinieri all’Itis Giordano Bruno di Budrio; Studente entra in classe con un coltello con una lama di 15 centimetri, a scuola arrivano i carabinieri.

studente trovato con unBolzano, studente trovato con coltello stampato in 3D: denunciato compagno di scuolaAllarme a scuola a Terlano: scoperto un coltello stampato in 3D in possesso di uno studente, denunciato il compagno autore dell’arma. notizie.it

studente trovato con unColtelli a scuola: studente di Bolzano li realizza con la stampante 3D e li porta in classe. DenunciatoUn ragazzino minorenne è stato denunciato a Bolzano per avere fabbricato coltelli con una stampante 3D. Uno di questi coltelli è stato trovato a scuola, in possesso di uno studente che lo ha acquisito ... tg.la7.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.